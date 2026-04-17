Bakan Gürlek: Aileleri çocukların işlediği bazı suçlardan sorumlu tutmayı gündeme getireceğiz

Türkiye’yi sarsan okul saldırıları, Türk Ceza Kanunu’nda köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Abone ol

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocukların (SSÇ) işlediği ağır suçlarda sadece failin değil, ihmali olan ebeveynlerin de yargılanacağı yeni bir dönemi ilan etti.

AİLELERE "İHMAL" SORUMLULUĞU GELİYOR

Bakan Gürlek, suçun oluşmasındaki çevre faktörüne dikkat çekerek şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlülüğü ihmal etme anlamında çocukların işlediği bazı suçlardan, özellikle de şiddet içeren suçlar ve adam öldürme gibi suçların sorumluluğunu da gündeme getireceğiz.

Bu düzenleme ile "çocuğum yaptı, benim haberim yoktu" savunmasının hukuken zayıflatılması ve ebeveynlerin çocuklarının dijital/sosyal hayatı üzerindeki denetiminin artırılması hedefleniyor.

6136 SAYILI YASADA DEĞİŞİKLİK: SİLAH SAHİBİNE HAPİS!

Maraş saldırısında failin, babasının ruhsatlı silahlarını "sandık kilidini açarak" alması, yasal düzenlemenin odak noktası oldu. Bakan Gürlek, silah muhafazasına dair yeni kriterleri şöyle açıkladı:

Ruhsatlı silahlar, çocukların kesinlikle erişemeyeceği şekilde muhafaza edilecek.

Silahın usule aykırı muhafaza edilmesi ve bu silahla suç işlenmesi halinde, ruhsat sahibi kişi hakkında 6136 sayılı yasa kapsamında ağır cezai yaptırımlar uygulanacak.

OKULDA CİNAYETE "NİTELİKLİ" DÜZENLEME

Saldırıların gerçekleştiği mekanlar da ceza artırım sebebi sayılacak. Bakanlık, okul ve benzeri eğitim kurumlarında işlenen adam öldürme eylemlerini "Nitelikli Adam Öldürme" (TCK 82) kapsamına almayı planlıyor. Bu, faillerin en ağır hapis cezasıyla yargılanması anlamına geliyor.

MEDYA VE SOSYAL MEDYAYA YARGI DUVARI

Şiddeti teşvik eden içerikler için de yaptırım sinyali veren Bakan Gürlek, televizyon programları ve sosyal medya yayınları için şu adımları duyurdu:

Silah kullanmayı özendiren ve şiddet görselleri içeren yapımlara cezai sorumluluk getirilecek.

Suça sürüklenen çocukları radikalleştiren platformlar ve paylaşımlar için yeni denetim mekanizmaları kurulacak.