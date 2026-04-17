Siverek’te bir okulda öğretmene saldırı girişimi! Valilik açıklama yaptı

Siverek Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, henüz belirlenemeyen bir nedenle öğretmene bıçakla saldırmaya çalıştı. Okulda büyük korkuya sebep olan şahıs, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye'yi yasa boğan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul baskınlarının acısı henüz tazeyken, bölgeden bir endişe verici haber daha geldi. Toplamda 10 kişinin yaşamını yitirdiği o kanlı saldırıların yaraları sarılmaya çalışılırken, Şanlıurfa'da eğitim camiasını yeniden ayağa kaldıran bir olay yaşandı.

VELİDEN ÖĞRETMENE BIÇAKLI SALDIRI GİRİŞİMİ

Gazeteci İhsan Yalçın’ın aktardığına göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yer alan Dumlupınar Ortaokulu’nda, öğrenci velisi olduğu söylenen bir kişinin, okulda bir öğretmene bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

SON ANDA ENGELLENDİ

Bıçaklı saldırgan, polis ekiplerinin araya girmesi sonucunda son anda engellendi.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siverek ilçemizde bir ortaokulda bir öğretmenimizin kendisine yönelik saldırı sonucunda yaralandığı şeklinde haber siteleri ve sosyal medyada bazı haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bugün saat 12.40 sularında Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokuluna gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Herhangi bir yaralanma söz konusu değildir."

OKUL SALDIRILARINDA 10 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen okul saldırıları, tüm ülkeyi derin bir yasa sürükledi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen saldırıda 16 kişi yaralanırken Kahramanmaraş’ta bir ortaokula yönelik silahlı saldırıda ise 1’i öğretmen 9’u öğrenci olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşanan korkunç saldırıların ardından öğretmenler iş bırakarak ülkenin farklı noktalarında “can güvenliği için” eylem yapmış ve eğitimdeki sorunları dile getirmişti.