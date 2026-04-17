UEFA'dan Fatih Terim'e görev

UEFA'dan Fatih Terim'e görev

Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Arsenal - Sporting Lizbon karşılaşmasında UEFA tarafından 'Teknik Gözlemci' olarak görevlendirildi.

Yunan ekibi Panathinaikos ile yollarını ayırdığı günden bu yana herhangi bir takımda görev almayan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal - Sporting Lizbon karşılaşmasında UEFA tarafından 'Teknik Gözlemci' olarak görevlendirildi.

Terim, UEFA Teknik Gözlemcisi olarak Arsenal'in Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile 0-0 berabere kaldığı maçta Londra ekibinde forma giyen Martin Zubimendi'nin performansını değerlendirdi.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada Terim'in Zubimendi hakkında "Orta saha ikilisinin soğukkanlılığı çok önemliydi. Martin Zubimendi, partneri Declan Rice ile birlikte oyunun akışını şekillendirmede kilit rol oynadı. Özellikle ilk yarıda topa sahip olma konusunda çok başarılıydılar" ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Sporting Lizbon'u eleyen Arsenal, yarı finalde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile karşılaşacak.

