"Bombalama" yapacağını söyleyen liseli tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın...

Kahramanmaraş'taki saldırının ardından Telegram'da bomba fotoğrafı paylaşan ve bombalama yapacağını söyleyen lise öğrencisi tutuklandı. Şüphelinin evinde hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi. Kamuflajın üzerinde Neo-Nazi sembolü görüldü.

Kahramanmaraş’taki saldırıyla ilgili Telegram üzerinden bomba fotoğrafı paylaşan ve bombalama yapacağı yönünde mesajlar attığı belirtilen lise öğrencisi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre; Şüphelinin evinde hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Tutuklanan liselinin evinde ele geçirilen kamuflajın üstünde Neo-Nazilerin kullandığı "Kara Güneş" sembolü görüldü.

Aynı sembol, Ağustos 2024'te Eskişehir'de rastgele insanları bıçaklayan 18 yaşındaki Arda K. tarafından kullanılmıştı.

Eskişehir'deki saldırganın ardından 'İnceller' gündeme gelmişti. Saldırgan Arda K. 75 yıl hapis cezası almıştı.

EGM açıkladı: Saldırılar sonrası 411 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehditte bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen 411 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından yürütülen faaliyetler kapsamında 1866 URL adresine erişim engeli getirildi.

Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisinin tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 şahıs yakalanmıştır. Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen 'C31K' isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır. Provokatif içerik barındıran, toplumu yanıltmaya ve kamu düzenini zedelemeye yönelik paylaşımlar ile faaliyetlere karşı yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir."

