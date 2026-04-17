İngiltere'den Lübnan ile İsrail arasındaki geçici ateşkese olumlu tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Lübnan ile İsrail arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, tüm tarafları bu fırsatı kalıcı barışı sağlamak için değerlendirmeye çağırdı.

Cooper, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Lübnan-İsrail ateşkesine ilişkin yazılı açıklama yaparak duydukları memnuniyeti aktardı. Son 6 haftadır Lübnan halkının istemediği bir savaşa sürüklendiğine işaret eden Cooper, "İsrail ile Hizbullah arasındaki savaşın felaket boyutunda insani sonuçları oldu. Bir milyondan fazla insan yerinden edildi, şok edici bir yıkım yaşandı, çocukların da aralarında olduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Bu ateşkes, iki ülkedeki sivillere bekledikleri umudu sunuyor." ifadelerine yer verdi.

Cooper, yerinden edilenlerin evine dönme, hayatı altüst olanların yaşamlarını yeniden kurma fırsatını bulacağını belirterek, "Bu fırsatı kalıcı barış için kullanmalıyız. Tüm tarafları bu şansı değerlendirmeye, İsrail ve Hizbullah'ı ateşkese saygı duymaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını da içeren siyasi bir çözümün güvenlik ve istikrarı yeniden kuracak tek yol olduğunun altını çizen Cooper, Hizbullah'ı silah bırakmaya, İsrail'i ise Lübnan'a saldırıları sona erdirip bu ülkenin egemenliğine saygı göstermeye çağırdı.

İngiltere'nin Lübnan'daki sivillere yaptığı 30 milyon sterlinlik insani yardıma değinen Cooper, yardımların süreceğini, ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için çabalara destek vermeye devam edeceklerini de bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini belirtmişti.

