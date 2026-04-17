Provakosyana geçit yok! Kahramanmaraş'ta okul saldırısı sonrası 7 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağına rağmen asılsız ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan 12 şüpheliden 7'sinin tutuklandığını bildirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, önceki gün Ayser Çalık Ortaokulu'nda ülkeyi yasa boğan menfur bir silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yasağa rağmen bazı sosyal medya platformlarında, yaşanan olaya ilişkin paylaşım ve yorum yaptıkları müşahede edilen şüphelilere yönelik "kamu görevlisine alenen hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, gizliliğin ihlali ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu paylaşımları yaptıkları belirlenen 12 şüphelinin yürütülen adli işlemler kapsamında gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, zanlılardan 7'sinin tutuklandığı, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.