BIST 14.496
DOLAR 44,85
EURO 53,09
ALTIN 7.036,66
HABER /  GÜNCEL

Provakosyana geçit yok! Kahramanmaraş'ta okul saldırısı sonrası 7 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağına rağmen asılsız ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan 12 şüpheliden 7'sinin tutuklandığını bildirdi.

Abone ol

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, önceki gün Ayser Çalık Ortaokulu'nda ülkeyi yasa boğan menfur bir silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yasağa rağmen bazı sosyal medya platformlarında, yaşanan olaya ilişkin paylaşım ve yorum yaptıkları müşahede edilen şüphelilere yönelik "kamu görevlisine alenen hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, gizliliğin ihlali ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu paylaşımları yaptıkları belirlenen 12 şüphelinin yürütülen adli işlemler kapsamında gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, zanlılardan 7'sinin tutuklandığı, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

BM: Gazze'de günde ortalama 47 kadın ve kız çocuğu öldürüldü
Hürmüz Boğazı açılınca altın anında fırladı petrol fiyatları çakıldı işte rakamlar
Şanlıurfa'da kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşımlarda bulunan 60 kişi yakalandı
Ege Denizi'nde deprem!
İran'dan dünyaya nefes aldıran son dakika Hürmüz Boğazı kararı
İsrail Gazze'den alıkoyduğu 362 sağlık personelinden 83'ünü hala serbest bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı barış çağrısı
"Bombalama" yapacağını söyleyen liseli tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın...
Erzincan'da korku yaratan deprem oldu! Büyüklüğünü AFAD açıkladı
Okul saldırıları sonrası ortaya çıktı Oytun Erbaş açıkladı: En az 1 milyon kişi var
Bakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Çok boyutlu kriz var
Sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 14 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı
