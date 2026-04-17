Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beş sene önce diplomasinin nabzını tutacak küresel bir platform hedefiyle çıktığımız yolda bugün görüyoruz ki Antalya Diplomasi Forumu; küresel aklın, global vicdanın ve geleceğe dair umudun ortak kürsüsü haline gelmiştir" açıklamasını yaptı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz Antalya Diplomasi Forumu’nun bölgemiz başta olmak üzere tüm dünya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Program kapsamında yapılacak tartışma, değerlendirme ve fikir teatilerinin, forum süresince gerçekleştirilecek yan etkinlikler ve ikili görüşmelerin verimli geçmesini diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Beş sene önce diplomasinin nabzını tutacak küresel bir platform hedefiyle çıktığımız yolda bugün görüyoruz ki Antalya Diplomasi Forumu; küresel aklın, global vicdanın ve geleceğe dair umudun ortak kürsüsü haline gelmiştir.

'Yarını Kurgulamak, Belirsizlikleri Yönetmek' teması altında üç gün boyunca yapılacak tartışmaların, forumun bu özgün ve özel yönünü daha da belirgin kılacağı kanaatindeyim.

Forumun, Türkiye’nin 'barışın anahtarı' misyonuna katkı vereceğine inanıyor, her bir katılımcıya teşekkür ediyorum"