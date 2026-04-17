Okul saldırısı sonrası harekete geçildi: YouTube kanalına soruşturma

YouTube'da 7,5 milyonu aşkın abone sayısına sahip 'Minecraft Parodileri' isimli hesap hakkında 'Suç İşlemeye Alenen Tahrik' ve 'Suçu ve Suçluyu Övme' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Youtube isimli sosyal medya platformunda abone sayısı 7,5 milyonu aşan 'Minecraft Parodileri' isimli hesap hakkında resen soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

7,5 MİLYON TAKİPÇİLİ YOUTUBE KANALINA SORUŞTURMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde son günlerde yaşanan okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik menfur silahlı saldırılar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, özellikle okul çağındaki çocukları diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemleri gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren ve bu eylemleri tasvip eden görüntü ile söz ve beyanlara yer verildiği tespit edilen ve Youtube isimli sosyal medya platformunda abone sayısı 7,5 milyonu aşan 'Minecraft Parodileri' rumuzlu/isimli hesap hakkında TCK'nun 214. Maddesinde düzenlenen Suç İşlemeye Alenen Tahrik ve TCK'nun 215. Maddesinde düzenlenen Suçu ve Suçluyu Övme suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından söz konusu hesaba erişimin engellenmesine dair karar verilmesi hususundaki talebimiz üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ilgili sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verilmiştir."

