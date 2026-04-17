Trump’tan İsrail’e Lübnan yasağı: Yeter artık!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’e Lübnan’ı bombalamaması yönünde kesin bir yasak getirdiklerini duyurarak, bu kararın ABD tarafından alındığını ve artık saldırıların durması gerektiğini vurguladı.

İran'ın Hürmüz Boğazı kararına teşekkür eden ama anlaşma sağlanana kadar ablukanın devam edeceğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e de Lübnan konusunda sert bir uyarıda bulundu.

Trump, Truth Social hesabından yayınladığı gönderide İsrail'e Lübnan yasağı getirdi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"ABD, muhteşem B2 bombardıman uçaklarımız tarafından üretilen tüm nükleer tozu alacak - hiçbir şekilde, hiçbir biçimde para alışverişi olmayacak. Bu anlaşma hiçbir şekilde Lübnan'a bağlı değil, ancak ABD ayrı olarak Lübnan ile çalışacak ve Hizbullah durumunu uygun bir şekilde ele alacaktır. İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. ABD tarafından bunu yapmaları YASAKLANDI. Yeter artık!!!"

Trump ateşkes anlaşmasının hiçbir şekilde Lübnan'la ilgili olmadığını yineledi ve "Ama biz Lübnan'ı yeniden büyük yapacağız" dedi.

BİR UYARI DA NATO'YA: UZAK DURUN!

NATO ile ilgili de bir paylaşımda bulunan Trump, "Hürmüz Boğazı meselesi bittiğine göre, NATO'dan yardıma ihtiyacımız olup olmadığını soran bir telefon aldım. Onlara, gemilerini petrolle doldurmak istemedikleri sürece uzak durmalarını söyledim. İhtiyaç duyulduğunda işe yaramaz oldular, kağıttan kaplan!" dedi.

Trump ayrıca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a "büyük cesaret ve yardımları için" teşekkür etti.

"İki fantastik insan" olarak nitelediği Pakistan'ın "harika devlet başkanına" ve Field Marshall'a teşekkür etti.

İRAN'A "MAYIN" TEŞEKKÜRÜ

İran için yeni bir teşekkür metni yayınlayan Trump, "İran, ABD'nin yardımıyla tüm deniz mayınlarını kaldırdı veya kaldırıyor. Teşekkürler" dedi.

Trump, son gelişmeler ışığında peş peşe paylaşımlarda bulundu. "Dünya için harika ve parlak bir gün" olarak niteledi.