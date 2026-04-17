Bodrum'da bir şüpheli Şanlıurfa'daki okul saldırısını övdüğü gerekçesiyle tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Şanlıurfa'daki okul saldırısını gerçekleştiren kişi adına sosyal medya hesabı açarak suçu ve suçluyu övdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hürriyet Caddesi'nde jandarma ekipleri, 14 Nisan'da Şanlıurfa'da meydana gelen ve olayı gerçekleştiren Ö.K. adına olaydan sonra sosyal medya hesabı açıldığı, buradan şahsa ait silahlı fotoğraf paylaşımı yapıldığını tespit etti.

Bu hesabı açan ve kullanan şüphelinin Y.K. (16) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının ikametinde yapılan aramada, dizüstü bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

