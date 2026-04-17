İsrail Gazze'den alıkoyduğu 362 sağlık personelinden 83'ünü hala serbest bırakmadı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından bu yana 362 Filistinli sağlık çalışanını alıkoyduğu, bunlardan 83'ünü ise hala serbest bırakmadığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ABD merkezli Facebook sosyal medya platformundan Filistin Esirler Günü münasebetiyle bir video paylaştı.

Videoda İsrail askerlerinin alıkoyduğu sağlık çalışanlarına ilişkin fotoğraflar yer alırken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından bu yana 362 sağlık çalışanını alıkoyduğu bilgisi verildi.

Bu kişilerden 83’ünün, ağır sağlık, insani ve hukuki koşullar altında tutulmaya devam ettiği ve serbest bırakılmadığı kaydedildi.

Serbest bırakılan esirlerin ifadelerine göre İsrail hapishanelerinde esirlere maddi manevi işkence yapılıyor, esirler uzun süreli sorgulara tabi tutuluyor ve saatlerce uykusuz bırakılıyor.

