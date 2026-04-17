İran'dan dünyaya nefes aldıran son dakika Hürmüz Boğazı kararı

İRAN'dan gelen son dakika habere göre Hürmüz Boğazı tamamen açıldı. Açıklamayı İran Dışişleri Bakanı Arakçi duyurdu. İran Hükümeti 'ateşkese paralel olarak Boğaz'ın açık kalacağını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, son dakika duyuruya sosyal medya hesabından anında teşekkürle karşılık verdi.

İRAN'dan gelen son dakika haberi dünyaya rahat bir nefes aldırdı. Lübnan ile İsrail arasında 10 gün süreli ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından gözler Hürmüz Boğazı’na çevrilmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ateşkese paralel olarak, daha önce duyurulan koordineli rota üzerinden tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verileceğini açıkladı.

TRUMP'TAN TEŞEKKÜR

İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden şu mesajı paylaştı:

-İran az önce Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık ve geçişe hazır olduğunu duyurdu.

-Teşekkür ederiz!

İRAN'IN HÜRMÜZ KARARI

Dünyaya rahat nefes aldıran açıklamayı İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi duyurdu. Abbas Arakçi sosyal medya üzerinden kararı şu sözlerle açıkladı.

-Lübnan'daki ateşkesle uyumlu olarak, hürmüz boğazı'ndan geçiş, tüm ticari gemiler için ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açılmıştır.

-Gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, İran Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulduğu gibi koordineli bir güzergah üzerinden gerçekleşecektir.

PETROL FİYATLARI ÇILDIRMIŞTI

İran'ın Hürmüz Boğazını kapatmasıyla birlikte dünya enerji piyasasında büyük sıkıntılar yaşandı. Petrol fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Hürmüz Boğazı kapanmadan önce ortalama 70 dolar civarında olan petrol fiyatları, boğazın kapanmasıyla birlikte 120 dolar eşiğine kadar çıkmıştı.

6 HAFTALIK JET YAKITI KALMIŞTI

Uçaklarda kullanılan jet yakıtı ise tükenme noktasına geldi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki kesinti sebebiyle “belki 6 haftalık kadar jet yakıtımız kaldı” açıklaması yapmıştı.