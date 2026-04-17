İlk hac kafilesi yarın yola çıkacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hazırlıklarını tamamlamasıyla 85 bine yakın hacı adayı için yolculuk başlıyor; ilk kafilenin yarın Medine'ye hareketiyle başlayacak olan süreç, 31 Mayıs'ta başlayacak dönüş seferleriyle 25 Haziran'a kadar devam edecek.

İslam’ın beş şartından biri olan hac farizasını yerine getirmek isteyen on binlerce vatandaş için beklenen gün geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'den kutsal topraklara gidecek olan ilk hacı kafilesi yarın yola çıkıyor.

85 BİN HACI ADAYI YOLLARDA

Bu yıl Türkiye’den yaklaşık 85 bin hacı adayı kutsal topraklara giderek ibadetlerini gerçekleştirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, adayların kafile düzenleri, konaklama planları ve uçuş bilgileri tamamen netleştirildi.

Yarın hareket edecek olan ilk kafile doğrudan Medine-i Münevvere’ye gidecek. Hacı adaylarının kutsal topraklara intikali kademeli olarak devam edecek ve son kafile 22 Mayıs tarihinde Mekke-i Mükerreme’ye ulaşarak intikal sürecini tamamlayacak.

HAC MENASİKİ: ARAFAT VE ZİYARET TAKVİMİ

Kutsal topraklara ulaşan hacı adayları, burada yapacakları umre ibadetlerinin ardından haccın en önemli rükünlerini yerine getirmek için gün sayacak. Belirlenen takvime göre hac ibadetinin ana aşamaları şu şekilde gerçekleşecek:

ARAFAT YOLCULUĞU: Hacı adayları, 25 Mayıs akşamından itibaren Arafat bölgesine intikal etmeye başlayacak.

VAKFE VE MÜZDELİFE: Arafat’ta vakfeye durarak dualarını edecek olan hacılar, ardından Müzdelife ve Mina yolculuğunu gerçekleştirecek.

ŞEYTAN TAŞLAMA VE KABE İBADETLERİ: Cemerat bölgesinde şeytan taşlama görevini tamamlayan hacılar, Kabe-i Muazzama’da ziyaret tavafı ve sa’y ibadetlerini yaparak hac farizasını tamamlamış olacak.

DÖNÜŞ YOLCULUĞU HAZİRAN SONUNA KADAR SÜRECEK

Kutsal topraklardaki görevlerini bitiren ve hacı unvanını alan vatandaşların memlekete dönüş heyecanı ise 31 Mayıs tarihinde başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uçuş planlamasına göre, dönüş yolculuğu yaklaşık bir aylık bir takvime yayıldı. Dönüş kafilelerinin Türkiye’ye intikali 25 Haziran tarihine kadar aralıksız devam edecek. Bu süreçte hem Diyanet İşleri hem de ilgili sağlık ekipleri, hacıların güvenli ve sağlıklı bir şekilde yurda dönmeleri için sahada görev başında olacak.