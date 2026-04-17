Erzincan'da korku yaratan deprem oldu! Büyüklüğünü AFAD açıkladı

ERZİNCAN'dan gelen son dakika habere göre kentte deprem meydana geldi. Erzincan depreminin büyüklüğünü AFAD duyurdu. Deprem 4.1 büyüklüğünde oldu.

ERZİNCAN'da saat 15.40'ta deprem meydana geldi. AFAD'Dan gelen son dakika duyuruya göre depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Erzincan Üzümlü oldu. 4.1 büyüklüğündeki deprem yerin 10.94 km derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ DEPREMİ DAHA DÜŞÜK AÇIKLADI

Erzincan depremini Kandilli Rasathanesi 4.0 büyüklüğünda açıkladı. Depremin yerin 5 km derinliğinde olduğu ve merkezinin Küçükadağan olduğu bildirildi.