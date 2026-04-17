BIST 14.406
DOLAR 44,85
EURO 53,16
ALTIN 6.987,96
HABER /  GÜNCEL

Semih Yalçın duyurdu! MHP Çanakkale ve Bilecik teşkilatını feshetti

MHP'de değişim sürüyor. İstanbul’dan sonra Kütahya ve Eskişehir il teşkilatları feshedilmesinin ardından 2 fesih haberi daha geldi. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı.

Abone ol

MHP'li Semih Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, hem Bilecik'in hem de Çanakkale'de il teşkilatlarının feshedildiği duyuruldu.

ATANAN İSİMLER AÇIKLANDI

MHP Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanırken Çanakkale İl Başkanlığı görevine ise Salih Altınkaya atandı.

MHP'li Semih Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"MHP Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir. MHP Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır.


Semih Yalçın duyurdu! MHP Çanakkale ve Bilecik teşkilatını feshetti - Resim: 0

MHP
ÖNCEKİ HABERLER
