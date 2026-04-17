Opel’in en hızlı elektriklisi Mokka GSE Türkiye’de

Alman otomobil üreticisi Opel, iddialı SUV modeli Mokka’nın özel GSE teknolojisine ve ralli tasarımına sahip yüzde 100 elektrikli yeni performans versiyonu Mokka GSE’yi Türkiye’de satışa sundu. Lansmana özel 3.250.000 TL fiyat ile Opel bayilerinde yerini alan 281 HP gücü ve 345 Nm tork üretten elektrikli motoruyla dikkat çeken yeni Opel Mokka GSE, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 5,9 saniyede çıkabiliyor.

Otomotiv sektöründe yeni nesli temsil eden ve elektrifikasyon döneminde iddialı modelleriyle öncü rolünü sürdüren Opel, yüksek performansı çevreci ve sürdürülebilir mobiliteyle birlikte sunduğu modelleri yollara çıkarmaya başlıyor.

Bu kapsamda marka, yüksek performanslı tamamen elektrikli seri üretim modeli Mokka GSE’yi Türkiye’de satışa sundu. Kullanıcılarına verdiği sözü yerine getiren, yeni Mokka GSE’yi lansmana özel 3.250.000 TL fiyatla satışa sundu. Mokka GSE Rally prototipinden ilham alarak tasarlanan Mokka GSE, performans odaklı sürüş deneyiminde yeni bir standart oluşturuyor.

Dinamizm ve sürüş keyfi emisyonsuz mobilite ile bir arada!

Opel, Alman kalitesini üstün sürüş keyfiyle buluşturan yeni Mokka GSE ile GSE’ye özgü karakteri, ralli esintili tasarımı ve özel teknolojileri bir araya getiriyor. Markanın en hızlı seri üretim elektrikli otomobili olan Mokka GSE, Türkiye’de de kullanıcılar ile buluşarak markanın elektrikli performans vizyonunu bir üst seviyeye taşıyor. Otomotiv sektörünün en köklü markaları arasında yer alan Opel, Mokka GSE ile motorsporlarındaki asırlık tecrübelerini elektrikli mobilite çağına uyarlıyor. 2022 yılında performans markasını GSE ismiyle yeniden lanse eden marka, dinamizm ve sürüş keyfini emisyonsuz mobilite ile bir araya getiriyor. Grand Sports Electric’in kısaltması olan bu üç harf içerisinde “G” G kuvvetini, “S” sportif ruhu, “E” ise elektrikli performansı temsil ediyor. 4.150 mm uzunluğu, 1.787 mm genişliği, 1.506 mm yüksekliği ve 2.561 mm aks mesafesi ile kompakt bir yapıya sahip olan yeni Mokka GSE, tasarımında ralli prototipinden ilham alan özel ek parçalarla ön ve arka bölümde daha sportif bir görünüm sunuyor.

Mokka GSE için özel olarak geliştirilen jant-lastik kombinasyonu, yol ile güvenli temas sağlıyor. Aerodinamik verimlilik ile şekillendirilen yeni 20 inç alaşım jantlar ve Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20 lastikler, Opel’de yalnızca Mokka GSE için sunuluyor. Jant tasarımının ardında görünen öndeki Alcon frenler ve sarı fren kaliperleri, aracın sportif karakterini ilk bakışta ortaya koyarken; ön ve yan yüzeydeki sarı-siyah GSE logoları bu iddialı duruşu tamamlayan güçlü bir imza oluşturuyor. Opsiyonel siyah kaput ise güçlü görünümü pekiştiriyor. Ayrıca, modelde çok sayıda güvenlik sistemi standart olarak sunuluyor. Bunlar, parlamayı önleyen Intelli-Lux Matrix farlardan otomatik hız asistanına, aktif şerit takip asistanından 180 derecelik geri görüş kamerasına kadar uzanıyor.

Tüm göstergeler GSE tasarım diline sahip!

İddialı tasarım yeni Mokka GSE’nin iç mekânında da kendini gösteriyor. Gri/siyah, beyaz ve sarı tonlarının hakimiyetindeki kabin, dış tasarımdaki dinamizmi içeriye de taşıyor. Alcantara™ GSE spor koltuklar, entegre baş dayanaklarıyla sürücü ve ön yolcuya hem konforlu hem de dinamik bir sürüş keyfi sunuyor. Koltuk kaplamalarının orta kısmına işlenen beyaz çizgi ve sarı dikişler de koltuklara karakteristik bir görünüm kazandırıyor. Alcantara™ kapı eklemeleri de detaylara gösterilen özenin bir başka kanıtı niteliğinde. Sürücü ve yolcu için sunulan çok kademeli koltuk ısıtma, ısıtmalı direksiyon ve kablosuz şarj gibi donanımlar ise günlük kullanımda konforu artırıyor. Mokka GSE için yeni geliştirilen direksiyon sistemi ile üst ve alt kısımları düzleştirilmiş direksiyon simidi doğrudan sürüş hissini sağlarken, alüminyum spor pedallar hızlanma ve frenleme komutlarına anında tepki vermeye hazır şekilde tasarlandı. Gerekli tüm sürüş bilgileri, kişiselleştirilebilir 10 inçlik dijital gösterge paneli ve merkezi dokunmatik renkli ekran üzerinden kolayca takip edilebiliyor. Bu ekranlarda GSE performans verileri, G kuvveti göstergesi, hızlanma değerleri, batarya yönetim bilgileri ve birçok farklı veri yer alıyor. Aynı zamanda tüm göstergeler GSE’ye özgü tasarım diliyle hazırlandı.

281 HP ile segmentinin en iddialısı!

Yeni Opel Mokka GSE, tasarımıyla olduğu kadar güçlü performansıyla da dikkat çekiyor. 207 kW (281 HP) maksimum güç çıkışına sahip seri üretim elektrikli araç, motor sporları versiyonuyla aynı güç seviyesine ulaşarak segmentinde iddiasını ortaya koyuyor. 345 Nm’lik maksimum torku sayesinde etkileyici bir hızlanma performansı da sunan Mokka GSE, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 5,9 saniyede ulaşıyor. Araç 200 km/s azami hızıyla tamamen elektrikli Opel modellerinin en hızlısı unvanını da taşıyor. Sürücülerine farklı kullanım senaryolarına uygun üç sürüş modu sunan model; “Sport” modunda gücünü en üst seviyeye çıkarırken (207 kW güç, 345 Nm tork ve 200 km/s maksimum hız ile sportif kalibrasyon ve doğrudan tepki), “Normal” modda günlük sürüş için optimize edilmiş 180 km/saate kadar hıza olanak tanıyor (170 kW güç, 345 Nm tork ve 180 km/s maksimum hız). “Eco” modda ise tüm sistemler enerji tasarrufuna odaklanarak 140 kW güç, 300 Nm tork ve 150 km/s hıza kadar daha yumuşak hızlanma ile verimli sürüş keyfi sağlıyor. Enerjisini 54 kWs kapasiteli lityum iyon bataryadan alan Mokka GSE, 1,6 tonun altındaki boş ağırlığıyla sınıfının en hafif elektrikli araçlarından biri olarak öne çıkıyor.

Aracın ralli prototipinden ilham alan sofistike teknolojisi olağanüstü performansına doğrudan katkı sağlıyor. Mokka GSE; önden çekişli yapısı, Torsen çok plakalı sınırlı kaydırmalı diferansiyeli, özel tasarlanmış aksları ve çift hidrolik şok amortisörlü yeni şasisiyle üst düzey bir sürüş deneyimi sunuyor. Mokka GSE’de kullanılan Torsen mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel, modelin sürüş dinamiklerini bir üst seviyeye taşıyan en önemli performans bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Tamamen mekanik çalışma prensibi sayesinde yol koşullarını anlık olarak algılayan sistem, çekişi optimize ederek gücün daha dengeli ve kontrollü şekilde yere aktarılmasına yardımcı oluyor. Özellikle virajlı yollarda ve değişken zemin şartlarında sağladığı stabiliteyle, Mokka GSE’nin ralli esintili sürüş karakterini günlük kullanıma güvenli ve etkileyici bir şekilde yansıtıyor. GSE’ye özgü sürüş ayarlarıyla birlikte çalışan Torsen diferansiyel sayesinde Mokka GSE, yalnızca güçlü bir elektrikli model değil, sürüş dinamikleriyle segmentinde fark yaratan, gerçek bir performans SUV’u olarak konumlanıyor.

Standart Mokka GSE'nin motoru, invertörü, bataryası ve kablo demeti gibi yüksek voltajlı tüm bileşenleri, Mokka GSE Rally modeli temel alınarak geliştirildi. Ayrıca direksiyon sistemi, şasi ve frenler de Opel'in elektrikli ralli deneyimden elde edilen verilerle sportif sürüşe özel olarak tasarlandı ve optimize edildi.

Eksiksiz güvenlik ve konfor donanımları!

Sürüş performansıyla segmentinin en iddialı sporcularından olan yeni Opel Mokka GSE, donanım seviyesiyle de üst düzey güvenlik ve yüksek konfor sunuyor. Araçta ABS, ESP, EBD, çekiş kontrol sistemi TCPlus, yokuşta kalkış desteği, sürücü ve ön yolcu için ön/yan/perde hava yastıkları, lastik basıncı takip sistemi, trafik işareti tespit sistemi, ön çarpışma ikazı, kamera ve radar bazlı aktif acil frenleme sistemi, şerit ihlali uyarı sistemi, LED gündüz farları ve LED arka stoplar, IntelliLux LED® Matrix ön farlar, otomatik uzun far asistanı, elektrikli, ısıtmalı ve otomatik katlanan yan aynalar, siyah kapı üstü dekoru, ön panel dekoru (Litosphere Medium), siyah iç tavan kaplaması, 60/40 katlanabilir arka koltuklar, vegan deri direksiyon simidi, E-toggle vites seçici, elektrikli park freni, ayarlanabilir sürüş modları (Eco / Normal / Spor), Adaptif Cruise Control, yağmur sensörü, elektronik iklim kontrollü klima, ön ve arka park sensörü , E-call, Multimedya IVI High – 10 inç dokunmatik renkli ekran, 10 inç dijital gösterge paneli, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth & USB-C, karartılmış arka camlar, otomatik kararan çerçevesiz iç dikiz aynası, panaromik geri görüş kamerası, Konfor Paketi (Isıtmalı koltuk & Direksiyon), anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma sistemi, şerit ortalama özellikli Aktif Şerit Takip Sistemi, kör nokta uyarı sistemi, navigasyon ve kablosuz şarj özelliği gibi uzun bir donanım listesi sunuluyor.