Engellilere özel ÖTV’siz araçlar! 2026 düzenlemesi ve alınabilecek modeller
Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, engellilere yönelik ÖTV muafiyetli araç alımından bedelli askerlik ücretine, konut indirimlerinden bireysel emeklilik sistemine kadar birçok başlıkta değişiklikler içeriyor.
Düzenleme kapsamında engellilerin ÖTV muafiyetli araç alımına ilişkin kriterler yeniden belirlendi.
Yapılan son değişiklikle ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan bireylerin de ÖTV’siz araç almasının önü açıldı.
Ayrıca ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan vatandaşlar da 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV muafiyeti kapsamında araç satın alabilecek.
ÖTV Muafiyetinde Yerli Araç Şartı
ÖTV’siz araç alımında en az yüzde 40 yerlilik şartı devam ediyor. Bu kapsamda Togg modelleri başta olmak üzere birçok yerli üretim araç tercih edilebiliyor.
