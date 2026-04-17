Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel Elazığ’da gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı faili meçhul kalan cinayetler ya da gerçeklere ulaşılamamış kayıp dosyalarını yeniden açıyor.

6 yıldır kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin soruşturma, cinayet şüphesiyle yeni bir aşamaya girdi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kendisinden haber alınamayan Doku'ya dair dosya, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sıfırdan ele alındıktan sonra 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Operasyonda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı; bunlardan 12'si yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un annesi ve üvey babası, eski polis memurları, üniversite kamera sorumluları ve Sonel'in eski koruması da yer aldı.

ESKİ VALİ HAKKINDA SORUŞTURMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Tuncay Sonel hakkında iddialara ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, konuya dair mülkiye müfettişi görevlendirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişmenin ardından açığa alınan Sonel'in, geçtiğimiz dakikalarda gözaltına alındığı aktarıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/7025 sayılı soruşturma dosyası kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Sonel'e yönelik suçlama da netleşti.

"SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME"

"Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" iddiasıyla Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında, toplu olarak işlenen bir suçla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 24 saatlik gözaltı süresi tayin edildi.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen Sonel’in, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken; kararda şüphelinin üzerine atılı suçun niteliği ve delillerin korunması zorunluluğuna vurgu yapıldı.

DELİL KARARTMA İDDİALARI DİLE GETİRİLMİŞTİ

Doku ailesi ve avukatları, dönemin valisi Tuncay Sonel hakkında delil karartma ve örtbas iddialarını dile getirmişti.

Aile, arama çalışmalarında sürekli baraj çevresine yönlendirildiklerini ve olayın intihar olarak sunulmaya çalışıldığını öne sürmüştü.