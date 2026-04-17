BIST 14.588
DOLAR 44,86
EURO 52,97
ALTIN 7.024,21
HABER /  GÜNCEL

Bursa’da okul saldırısı iddiasında 5 tutuklama

Bursa’da okullara saldırı planladıklarına dair sosyal medyada paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü hakkında ev hapsi kararı verilirken, 2 kişi serbest bırakıldı.

Abone ol

Bursa'da, okullara saldırı planladığına dair sosyal medya platformlarından paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, ihbar üzerine sosyal medyada, kentteki çeşitli okullarda saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarda bulunan 18 yaşından küçük 10 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor / Canlı anlatım
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor / Canlı anlatım
Okul saldırısı sonrası harekete geçildi: YouTube kanalına soruşturma
Okul saldırısı sonrası harekete geçildi: YouTube kanalına soruşturma
Mersin merkezli "yasa dışı bahis" operasyonunda 25 tutuklama
Mersin merkezli "yasa dışı bahis" operasyonunda 25 tutuklama
Sergen Yalçın istedi! Beşiktaş ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor
Sergen Yalçın istedi! Beşiktaş ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor
Borsa İstanbul’da Hürmüz Boğazı etkisi: BIST 100 rekor kırdı
Borsa İstanbul’da Hürmüz Boğazı etkisi: BIST 100 rekor kırdı
İslam Memiş’ten altın için yeni tahmin! Tarih verdi...
İslam Memiş’ten altın için yeni tahmin! Tarih verdi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı
Galatasaray’da Osimhen sürprizi! Kadroya alındı
Galatasaray’da Osimhen sürprizi! Kadroya alındı
Okul saldırılarına ilişkin provokatif paylaşımlara tutuklama
Okul saldırılarına ilişkin provokatif paylaşımlara tutuklama
Trump’tan İsrail’e Lübnan yasağı: Yeter artık!
Trump’tan İsrail’e Lübnan yasağı: Yeter artık!
Bodrum'da bir şüpheli Şanlıurfa'daki okul saldırısını övdüğü gerekçesiyle tutuklandı
Bodrum'da bir şüpheli Şanlıurfa'daki okul saldırısını övdüğü gerekçesiyle tutuklandı