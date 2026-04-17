Borsa İstanbul’da Hürmüz Boğazı etkisi: BIST 100 rekor kırdı

BIST 100 endeksi, 17 Nisan 2026'da güçlü yükselişle tarihi zirvesini yeniledi. Endeks, önceki kapanışa göre yüzde 2.81 artarak 14.601 puana ulaşırken, gün içinde gelen Hürmüz Boğazı'nın açıldığı haberi ve olumlu mesajlar tarihi rekor kırdırdı.
Haftanın son gününe yüzde 0,24 artışla 14.235,63 puandan başlayan BIST 100, günün ilk yarısında pozitif seyrini korudu.
Özellikle öğleden sonra Hürmüz Boğazı’nın ticarete açıldığı açıklamaları ve ateşkes beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte piyasadaki risk iştahı azaldı.
Bu gelişme, günün ikinci yarısında piyasayı ateşleyen haber oldu.
HACİM YÜKSEK
Bankacılık hisseleri öncülüğünde gelen alımlarla bankacılık endeksi yüzde 3 değer kazanırken, toplam işlem hacmi günün ilk yarısında 76 milyar liraya ulaştı.
BIST 100 endeksinde son hacimli alımlarla birlikte 14.300 ve 14.400 seviyeleri direnç, 14.200 ve 14.100 puan aralıkları ise destek konumunda izleniyor.
Özellikle BOFA'nın alımlarda (Bank of America) 10 milyar TL'ye yaklaştığı görüldü.
BIST100 endeksi gün içinde 14.601 puanı görürken, günü ve haftayı 14.587 puanla yüzde 2.72'lik artıda kapattı.