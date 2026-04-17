Ev alacaklar dikkat! Konut satışında sürpriz! Rakamlar birden fırladı

KREDİLİ ALIMLARDA YÜZDE 35,9'LUK DİKKAT ÇEKEN SIÇRAMA

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,9 artarak 25 bin 978 olarak hesaplandı.

Diğer konut satışları ise martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 azalarak 87 bin 389 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,9, diğer satışların payı yüzde 77,1 oldu.