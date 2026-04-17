İstinaf, Seçil Erzan’a verilen 102 yıllık hapis cezasını bozdu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), kamuoyunda “yüksek kârlı gizli fon” olarak bilinen dolandırıcılık davasında sanık Seçil Erzan hakkında verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasını bozarak, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “nitelikli dolandırıcılık” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından verilen hükme ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.

Daire, yerel mahkemenin kararında birleşen dosya bilgilerinin hükümde yer almamasının denetimi zorlaştırdığını ve bu durumun usul yönünden eksiklik oluşturduğunu belirtti.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Bu gerekçeyle istinaf başvurularını kabul eden daire, kararın bozulmasına ve dosyanın yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

Aynı dosyada yargılanan bazı sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararları da benzer usul eksiklikleri gerekçesiyle bozulurken, bazı sanıklar yönünden verilen kararların ise hukuka uygun olduğu değerlendirildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davanın geçmişine ilişkin iddianamede, Seçil Erzan’ın bir bankanın Levent şubesinde müdür olarak görev yaptığı dönemde, yüksek kâr vaadiyle güven ilişkisine dayalı şekilde çok sayıda kişiden para topladığı belirtilmişti.

İddianamede, mağdurlara kamuoyunda tanınan bazı isimlerin de dahil olduğu bir fon bulunduğu izlenimi verildiği, ancak gerçekte böyle bir fonun olmadığı ifade edilmişti.

Sanığın, müştekilerden aldığı paralara ilişkin sahte belgeler düzenlediği, bu belgelerde banka kaşesi ve ıslak imza kullanarak güven oluşturduğu da iddianamede yer almıştı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Aralık 2025’te açıkladığı kararda Seçil Erzan’ı “nitelikli dolandırıcılık”, “özel belgede sahtecilik” ve “güveni kötüye kullanma” suçlarından toplam 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırmıştı.