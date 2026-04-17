Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmayacağını kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın Tahran yönetimi tarafından açıldığını kaydederek "İran, Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmayacağını kabul etti." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Önceki paylaşımlarında, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığını duyurduğunu belirten ABD Başkanı, "İran, Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmayacağını kabul etti. Artık burası, dünyaya karşı bir silah olarak kullanılmayacak." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları ABD'nin de yardımıyla ya kaldırdığını ya da şu anda kaldırmakta olduğunu kaydetti.

Hürmüz Boğazı ile ilgili durumun İsrail-Lübnan anlaşmasıyla bağlantılı olmadığını vurgulayan Trump, Lübnan ile ilgili sürecin ayrıca yürütüldüğünü belirtti.

Bir kez daha NATO ülkelerine yönelik tepkisini gündeme getiren Trump, "Hürmüz Boğazı meselesi çözüldüğüne göre, NATO'dan yardım gerekip gerekmediğini soran bir telefon aldım. Onlara, sadece gemilerini petrolle doldurmak istemiyorlarsa uzak durmalarını söyledim. İhtiyaç duyulduğunda işe yaramazlardı, kağıttan kaplanlar." değerlendirmesinde bulundu.

