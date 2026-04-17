İran ordusundan Hürmüz Boğazı bildirisi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemi geçişlerine açıldığını duyurmasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusundan çarpıcı bir açıklama geldi.
'ASKERİ GEMİLERİN BOĞAZDAN GEÇİŞİ YASAKTIR'
Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Hürmüz Boğazı'nın geçici olarak yeniden geçişlere açılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Askeri gemilerin boğazdan geçişi hala yasaktır. Geçişler, sahadaki çatışmaların durdurulmasına yönelik süreç kapsamında ve Lübnan’daki ateşkesin ardından gerçekleştirilmektedir" denildi.
HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN AÇILMIŞTI
Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını bildirmişti.