BIST 14.588
DOLAR 44,86
EURO 52,95
ALTIN 7.012,91
HABER /  GÜNCEL

İran ordusundan Hürmüz Boğazı bildirisi

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Hürmüz Boğazı'nın geçici olarak yeniden geçişlere açılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Askeri gemilerin boğazdan geçişi hala yasaktır." ifadelerine yer verildi.

Abone ol

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemi geçişlerine açıldığını duyurmasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusundan çarpıcı bir açıklama geldi.

'ASKERİ GEMİLERİN BOĞAZDAN GEÇİŞİ YASAKTIR'

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Hürmüz Boğazı'nın geçici olarak yeniden geçişlere açılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Askeri gemilerin boğazdan geçişi hala yasaktır. Geçişler, sahadaki çatışmaların durdurulmasına yönelik süreç kapsamında ve Lübnan’daki ateşkesin ardından gerçekleştirilmektedir" denildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN AÇILMIŞTI

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İstinaf, Seçil Erzan’a verilen 102 yıllık hapis cezasını bozdu
İstinaf, Seçil Erzan’a verilen 102 yıllık hapis cezasını bozdu
Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmayacağını kabul etti
Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmayacağını kabul etti
Bursa’da okul saldırısı iddiasında 5 tutuklama
Bursa’da okul saldırısı iddiasında 5 tutuklama
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor / Canlı anlatım
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor / Canlı anlatım
Okul saldırısı sonrası harekete geçildi: YouTube kanalına soruşturma
Okul saldırısı sonrası harekete geçildi: YouTube kanalına soruşturma
Mersin merkezli "yasa dışı bahis" operasyonunda 25 tutuklama
Mersin merkezli "yasa dışı bahis" operasyonunda 25 tutuklama
Sergen Yalçın istedi! Beşiktaş ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor
Sergen Yalçın istedi! Beşiktaş ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor
Borsa İstanbul’da Hürmüz Boğazı etkisi: BIST 100 rekor kırdı
Borsa İstanbul’da Hürmüz Boğazı etkisi: BIST 100 rekor kırdı
İslam Memiş’ten altın için yeni tahmin! Tarih verdi...
İslam Memiş’ten altın için yeni tahmin! Tarih verdi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı
Galatasaray’da Osimhen sürprizi! Kadroya alındı
Galatasaray’da Osimhen sürprizi! Kadroya alındı