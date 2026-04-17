Galatasaray’da Osimhen sürprizi! Kadroya alındı

Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir sakatlığı bulunan Victor Osimhen kamp kadrosuna dahil edilirken, yıldız golcünün özel aparatla forma giymesi bekleniyor.
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Ligde sarı-kırmızılılar 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 68 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Kırmızı-siyahlılar ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puanla 15. sırada yer alıyor.
OSIMHEN KADRODA
Bu müsabaka öncesinde konuk takım Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Victor Osimhen geri döndü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile oynanan son 16 turu rövanşında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Victor Osimhen, kamp kadrosunda yer aldı.
Nijeryalı santrforun özel koruyucu aparatla forma giymesi bekleniyor.
GALATASARAY'IN KAMP KADROSU
Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina