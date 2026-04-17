BIST 14.588
DOLAR 44,85
EURO 52,95
ALTIN 7.009,24
HABER /  SPOR

Galatasaray’da Osimhen sürprizi! Kadroya alındı

Süper Lig’in 30. haftasında lider Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir sakatlığı bulunan Victor Osimhen kamp kadrosuna dahil edilirken, yıldız golcünün özel aparatla forma giymesi bekleniyor.

Abone ol

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Ligde sarı-kırmızılılar 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 68 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Kırmızı-siyahlılar ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puanla 15. sırada yer alıyor.

OSIMHEN KADRODA

Bu müsabaka öncesinde konuk takım Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Victor Osimhen geri döndü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile oynanan son 16 turu rövanşında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Victor Osimhen, kamp kadrosunda yer aldı.

Nijeryalı santrforun özel koruyucu aparatla forma giymesi bekleniyor. 

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina

Galatasaray’da Osimhen sürprizi! Kadroya alındı - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Okul saldırılarına ilişkin provokatif paylaşımlara tutuklama
Okul saldırılarına ilişkin provokatif paylaşımlara tutuklama
Trump’tan İsrail’e Lübnan yasağı: Yeter artık!
Trump’tan İsrail’e Lübnan yasağı: Yeter artık!
Bodrum'da bir şüpheli Şanlıurfa'daki okul saldırısını övdüğü gerekçesiyle tutuklandı
Bodrum'da bir şüpheli Şanlıurfa'daki okul saldırısını övdüğü gerekçesiyle tutuklandı
BM'den kan donduran rapor! 2025 deniz yoluyla göç için şimdiye kadarki en ölümcül yıl oldu
BM'den kan donduran rapor! 2025 deniz yoluyla göç için şimdiye kadarki en ölümcül yıl oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Bakan Fidan: İnsanlık savaşın kazananının olmayacağını bir kez daha tecrübe etti
Bakan Fidan: İnsanlık savaşın kazananının olmayacağını bir kez daha tecrübe etti
Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı
Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı
Tunceli'de Gülistan Doku'nun ablası ve annesi konuştu
Tunceli'de Gülistan Doku'nun ablası ve annesi konuştu
İlk hac kafilesi yarın yola çıkacak
İlk hac kafilesi yarın yola çıkacak
Provakosyana geçit yok! Kahramanmaraş'ta okul saldırısı sonrası 7 kişi tutuklandı
Provakosyana geçit yok! Kahramanmaraş'ta okul saldırısı sonrası 7 kişi tutuklandı
BM: Gazze'de günde ortalama 47 kadın ve kız çocuğu öldürüldü
BM: Gazze'de günde ortalama 47 kadın ve kız çocuğu öldürüldü
Hürmüz Boğazı açılınca altın anında fırladı petrol fiyatları çakıldı işte rakamlar
Hürmüz Boğazı açılınca altın anında fırladı petrol fiyatları çakıldı işte rakamlar