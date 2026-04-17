Fenerbahçe - Çaykur Rizespor / Canlı anlatım

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Kadıköy'de şampiyonluk şarkılarının en gür sesle söylendiği haftalarda, Fenerbahçe bu kez Karadeniz'in inatçı ekibi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Son haftalarda yakaladığı galibiyet serisi ve Beşiktaş derbisindeki moral üstünlüğüyle sahaya çıkacak olan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, ligin ilk yarısında deplasmanda 5-2 devirdikleri rakiplerini evinde de geçerek zirve yürüyüşünü perçinlemek istiyor.

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe

KADIKÖY'DE KARADENİZ FIRTINASI DİNMİYOR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında sadece bir lig maçına değil, aynı zamanda tarihi bir hakimiyet serisini sürdürmeye çıkıyor. İki ekip arasında oynanan son 13 resmi müsabakanın (12 lig, 1 kupa) tamamını kazanan sarı-lacivertliler, bu süreçte rakip filelere tam 44 gol gönderdi. Rizespor'un Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti 2018 yılına uzanırken, Kanarya sahasında hata yapmayarak hem bu seriyi 14 maça çıkarmayı hem de ligin ilk yarısında Rize'de elde ettiği 5-2'lik görkemli galibiyeti perçinlemeyi hedefliyor.

DEFANSTA ZORUNLU DEĞİŞİM

Sarı-lacivertli savunmanın en istikrarlı isimlerinden biri olan Jayden Oosterwolde, bu kritik randevuda takımını yalnız bırakacak. Kayserispor deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hollandalı futbolcu, bu sezon ikinci kez cezalı konuma düşerek teknik heyeti rotasyona zorladı. Bu sezon 27 lig maçında görev yaparak savunmanın sigortası olan 24 yaşındaki stoperin yokluğunda, Jose Mourinho'nun savunma kurgusunda nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.

DERBİ ÖNCESİ 7 YILDIZ SINIRDA

Fenerbahçe için Rizespor maçı, gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi nedeniyle ekstra bir stres faktörü taşıyor. Takımın kilit isimleri; Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Dorgeles Nene sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 7 futbolcu, Rizespor karşısında kart görmeleri halinde şampiyonluk yarışının en kritik maçı olan Galatasaray derbisinde takımdaki yerlerini alamayacak. Kadıköy'de sahaya çıkacak olan yıldızlar için bu akşam "temiz futbol" en az galibiyet kadar hayati önem taşıyor.