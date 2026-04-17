Fenerbahçe'ye transferde dev rakip: Yazın hamle yapacaklar
Süper Lig’in 30. Haftasında bugün sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Fenerbahçe’ye transferde kötü haber geldi. Geçtiğimiz transfer dönemine gelen bir isme Avrupa devi devreye girdi ve oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Gelecek sezon santrfor pozisyonuna iddialı bir ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe’ye transferde Avrupa’dan bir rakip ortaya çıktı. Dev kulüp, futbolcuyla yaz transferde görüşmelere başlayacak.
Lewandowski’nin geleceği belirsiz
Katalan ekibinde teknik direktör Hansi Flick, son günlerde geleceği hakkında spekülasyonlara karışan Polonyalı santrfor Robert Lewandowski için tecrübeli golcünün yerine benzer profilde bir oyuncu arıyor.
Barça, Lewa’nın alternatifini Atletico’da buldu
İspanyol basını Marca’nın haberine göre La Liga’da en yakın rakibi Real Madrid’in 9 puan önünde yer alan lider Barcelona, 37 yaşındaki oyuncunun yerine gündemine Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth’u transfer etmek için yaz transfer döneminde hamle yapmaya hazırlanıyor.