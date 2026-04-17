Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa’da gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında suç delillerinin elde edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in yakalanarak gözaltına alınması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla yazı gönderildi.

Talimat doğrultusunda Özdemir, adresinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık Bakanlığı hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı

Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş yaptığı kayıtların silindiği bilgileri dosyaya girmişti.

Sağlık Bakanlığınca, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve müfettiş görevlendirildiği açıklanmıştı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Çağdaş Özdemir, 2018 ve 2021 yılları arasında Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi, 2022 yılına kadar ise Tunceli İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran ordusundan Hürmüz Boğazı bildirisi
İran ordusundan Hürmüz Boğazı bildirisi
İstinaf, Seçil Erzan’a verilen 102 yıllık hapis cezasını bozdu
İstinaf, Seçil Erzan’a verilen 102 yıllık hapis cezasını bozdu
Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmayacağını kabul etti
Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmayacağını kabul etti
Bursa’da okul saldırısı iddiasında 5 tutuklama
Bursa’da okul saldırısı iddiasında 5 tutuklama
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor / Canlı anlatım
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor / Canlı anlatım
Okul saldırısı sonrası harekete geçildi: YouTube kanalına soruşturma
Okul saldırısı sonrası harekete geçildi: YouTube kanalına soruşturma
Mersin merkezli "yasa dışı bahis" operasyonunda 25 tutuklama
Mersin merkezli "yasa dışı bahis" operasyonunda 25 tutuklama
Sergen Yalçın istedi! Beşiktaş ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor
Sergen Yalçın istedi! Beşiktaş ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor
Borsa İstanbul’da Hürmüz Boğazı etkisi: BIST 100 rekor kırdı
Borsa İstanbul’da Hürmüz Boğazı etkisi: BIST 100 rekor kırdı
İslam Memiş’ten altın için yeni tahmin! Tarih verdi...
İslam Memiş’ten altın için yeni tahmin! Tarih verdi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı