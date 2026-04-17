Barış Yarkadaş’tan Gülistan Doku davası ile ilgili dikkat çeken iddia

Türkiye’nin gündemindeki Gülistan Doku dosyasında yeni gelişmeler yaşanırken, art arda gelen gözaltılar ve iddialar soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğine işaret etti. Gazeteci Barış Yarkadaş, dosyada kritik bir eşik aşıldığını belirtirken, eski bir valinin soruşturmanın yeniden açılması sonrası Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ulaşmaya çalıştığı ancak yanıt alamadığı iddiasını gündeme getirdi.

tv100 ekranlarında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, sürecin kritik eşiği geçtiğini “Bir kere Pandora’nın kutusu açıldı. O çok net" sözleriyle aktardı.

Yarkadaş eski valinin çok kısa bir zaman önce Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ulaşmaya çalıştığını da ilk kez tv100 ekranlarında açıkladı!

"PANDORANIN KUTUSU AÇILDI"

Barış Yarkadaş'ın açıklamaları şu şekilde:

Bir kere pandoranın kutusu açıldı. O çok net. Bu soruşturmanın nereye uzanacağını hep birlikte göreceğiz. Ben özellikle Tunceli Cumhuriyet Başsavcısından da çok umutluyum. Çünkü arkasında her ne kadar görev alanları farklı olsa da yasama, yürütme, yargı açısından söylüyorum.

"ADALET BAKANI GÜRLEK'İN TAM İRADESİ VAR!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tam iradesinin olduğunu görüyoruz. Bu tam irade olduğu zaman da Cumhuriyet Başsavcıları bu işi böyle ilmek ilmek ilmek ilmek ortaya çıkartırlar. Bu soruşturma neden akamete uğramaz? Neden herkese uzanır?

ÇOK ÖZEL BİLGİ: ESKİ VALİ BAKAN GÜRLEK'E ULAŞMAYA ÇALIŞTI ANCAK YANIT ALAMADI!

Şu özel bilgiyi vereyim. Tunceli eski valisi Tuncay Sonel on beş gün önce bu soruşturmanın yeniden açıldığını öğrenince Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ulaşmaya çalışıyor. Araya çok hatırlı kişileri koyuyor. Görüşüp meramını anlatmak için. Fakat Adalet Bakanlığı bu görüşme taleplerine hiçbir şekilde yanıt vermiyor.

"BU DOSYAYI TEKRAR AÇILMADAN KAPATMAYA ÇALIŞTILAR"

Çünkü belli ki valinin bazı gelişmelerden ve bu dosyanın yeniden açılacağından haberi var. O yüzden Adalet Bakanlığına ulaşıp acaba bu işi durdurabilir miyim, engelleyebilir miyim arayışında olduğunu çok sağlam kaynaklardan öğrendim.