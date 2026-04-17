Fenerbahçe 90+8'de yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin gollerini 80. dakikada penaltıdan Talisca ile 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Çaykur Rizespor'un gollerini de 47. dakikada dakikada Ali Sowe ile 90+8. dakikada Sagnan kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 67'ye, Çaykur Rizespor da 37'ye yükseltti. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyetle ayrılmış olsaydı maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacaktı.

Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Çaykur Rizespor da Kayserispor'a konuk olacak.

Fenerbahçe 2 - 2 Çaykur Rizespor

90'Son düdük geldi ve maç 2-2 berabere sona erdi.

90'GOL! Rizespor 90+8'de Ali Sowe ile skoru 2-2 yaptı.

86'GOL! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçti.

80'GOL! Penaltı atışında topun başına geçen Talisca, yaptığı vuruşla Fenerbahçe'ye 1-1 beraberliği getiren golü attı.

78'Pozisyonu VAR'da izleyen hakem penaltı kararı verdi.

76'VAR'la iletişim halinde olan hakem pozisyonu izlemeye karar verdi.

47'GOL! Çaykur Rizespor, Ali Sowe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mihaila sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Ali Sowe'nin vuruşunda top ağlara gitti.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

31'Cherif'in yerden arka direğe çevirdiği topta Mithat, Kerem'den önce topa dokunarak kornere gönderdi.

23'Laci'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta direğin dibinden dışarı çıktı.

13'Ceza yayının solunda topla buluşan Talisca'nın vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

12'Kerem kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Sert şutta top kaleci Fofana'da kaldı.

11'Kerem sol kanatta yerde kaldı. Fenerbahçe kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.

8'Ederson'un gönderdiği uzun pasta savunma arkasına sarkan Kerem ceza sahasında topla buluşmadan kaleci öne çıkarak topa sahip oldu.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe

KADIKÖY'DE KARADENİZ FIRTINASI DİNMİYOR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında sadece bir lig maçına değil, aynı zamanda tarihi bir hakimiyet serisini sürdürmeye çıkıyor. İki ekip arasında oynanan son 13 resmi müsabakanın (12 lig, 1 kupa) tamamını kazanan sarı-lacivertliler, bu süreçte rakip filelere tam 44 gol gönderdi. Rizespor'un Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti 2018 yılına uzanırken, Kanarya sahasında hata yapmayarak hem bu seriyi 14 maça çıkarmayı hem de ligin ilk yarısında Rize'de elde ettiği 5-2'lik görkemli galibiyeti perçinlemeyi hedefliyor.

DEFANSTA ZORUNLU DEĞİŞİM

Sarı-lacivertli savunmanın en istikrarlı isimlerinden biri olan Jayden Oosterwolde, bu kritik randevuda takımını yalnız bırakacak. Kayserispor deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hollandalı futbolcu, bu sezon ikinci kez cezalı konuma düşerek teknik heyeti rotasyona zorladı. Bu sezon 27 lig maçında görev yaparak savunmanın sigortası olan 24 yaşındaki stoperin yokluğunda, Jose Mourinho'nun savunma kurgusunda nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.

DERBİ ÖNCESİ 7 YILDIZ SINIRDA

Fenerbahçe için Rizespor maçı, gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi nedeniyle ekstra bir stres faktörü taşıyor. Takımın kilit isimleri; Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Dorgeles Nene sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 7 futbolcu, Rizespor karşısında kart görmeleri halinde şampiyonluk yarışının en kritik maçı olan Galatasaray derbisinde takımdaki yerlerini alamayacak. Kadıköy'de sahaya çıkacak olan yıldızlar için bu akşam "temiz futbol" en az galibiyet kadar hayati önem taşıyor.