Tedesco’dan beraberlik yorumu: Gerçekten inanılmazdı

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta öne geçmesine rağmen Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Domenico Tedesco, maçın kırılma anına dikkat çekerek “Son dakikada olan şey gerçekten inanılmazdı” sözleriyle yaşanan puan kaybını vurguladı ve bunun oyunun bir parçası olduğunu ifade etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig’in 30.haftasında Fenerbahçe, 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Yayıncı kuruluşa konuşarak müsabakayı değerlendirdi.

Tedesco, “İyi bir maç oynadık. Rakibimiz son yedi maçta beş kez kazanmıştı. Zor olacağını biliyorduk. Aslında çok iyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda kalemize gelen ikinci şutta yenik duruma düştük. Ama sonrasında takımımız hem kalitesini hem de mentalitesini gösterdi. Skoru çevirmeyi başardık" dedi.

"İLK DEFA SON DAKİKALARDA PUAN KAYBETMİYORUZ"

İtalyan çalıştırıcı, “Son dakikada olan şey gerçekten inanılmazdı. Evet oyunun bir parçası, hepimiz bir insanız. Birlikte kazanıp birlikte kaybediyoruz. Yolumuza devam edebilmek için o odağa tekrar ihtiyacımız var. İlk defa son dakikalarda puan kaybetmiyoruz. Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında da oldu. Biraz çılgınca bir durum ama bu da bu oyunun bir parçası” dedi.

GALATASARAY DERBİSİ

Tedesco, Galatasaray derbisi için ise, “Öncelikle oynayacağımız bir kupa maçı var. O maç bizim için önemli. Tüm odağımızın o maçta olması gerekiyor. Derbi maç her zaman pozitiftir. Ben böyle maçlar oynamayı severim. Yüzde yüzümüzle o maçta olacağız, her maçta olduğu gibi. Bugün ve yarın kendimizi boşlukta hissedeceğiz bugünkü sonuçtan dolayı” diye konuştu.