İsrail'den Suriye ve Lübnan duyurusu! Netanyahu resmen itiraf etti

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'ın güneyinden Hermon Dağı'na ve Golan Tepeleri'nden Yermük'e kadar İsrail'in kuzeyinde "güvenli bölge" oluşturduklarını söyledi. Netanyahu, Trump'ın isteğiyle ateşkes yapmak zorunda kaldığını itiraf etti.

İsrail ve Lübnan arasında dün akşam sağlanan 10 günlük ateşkes anlaşması gece saatlerinde yürürlüğe girdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, yayımladığı video mesajda, Lübnan ile varılan ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

'LÜBNAN'DAN SURİYE'YE GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURDUK'

Lübnan'dan gelen, sızma ve roketli saldırı olmak üzere 2 tehditle karşı karşıya kaldıklarını savunan Netanyahu, bu tehditleri ortadan kaldırdıklarını iddia etti.

Netanyahu, İsrail'in kuzey sınırı boyunca, Lübnan'ın güneyinden işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'na ve Golan Tepeleri'nden Yermük'e kadar bir "güvenli bölge" oluşturduklarını savundu.

'TRUMP'IN İSTEĞİYLE ATEŞKES YAPMAK ZORUNDA KALDIM'

Hizbullah'ın 150 bin roketinin yüzde 90'ını imha ettiklerini ileri süren Netanyahu, henüz işlerini bitirmediklerini, daha sonraki planları konusunda daha fazla bilgi veremeyeceğini iddia etti.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteğiyle Lübnan'da geçici bir ateşkes yapmak zorunda kaldıklarını itiraf etti.

TRUMP 'İSRAİL'E YASAKLIYORUM, YETER ARTIK' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. ABD tarafından bunu yapması yasaklandı. Yeter artık" demişti.

ABD Başkanı Trump, dün İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamış, ateşkes gece yarısı devreye girmişti.