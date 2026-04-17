Fenerbahçe taraftarından Ederson'a tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Rizespor beraberliğinin ardından Brezilyalı kaleci Ederson'a ıslıklarla tepki gösterdi.

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, liderlik fırsatını tepti.

Son dakikaya önde girdiği maçta 2 puan bırakan Fenerbahçe, zirve yarışında ağır yara aldı.

EDERSON ISLIKLANDI

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğüyle birlikte kaleci Ederson'a tepki gösterdi.

32 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi soyunma odasına ıslıklarla gitti.

SENEDE 11 MİLYON EURO KAZANIYOR

Ederson'un kazandığı ücret, Fenerbahçe tarafından sezon başında açıklanmıştı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan duyuruda Ederson'a 11 milyon euro maaş ödeneceği aktarılmıştı.

Son olarak Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki kaleciyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirilmişti.

