Konyaspor, Antalya'da 2 golle güldü

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Gonçalves ile 90+6. dakikada Melih İbrahimoğlukaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 37'ye yükseltirken Antalyaspor, 28 puanda kaldı.

Gelecek hafta Konyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Antalyaspor da deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak.

Antalyaspor: 0 - TÜMOSAN Konyaspor: 2
 
Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 87 Boli), Veysel Sarı, Giannetti (Dk. 64 Bahadır Öztürk), Paal, Soner Dikmen (Dk. 74 Ceesay), Ballet, Safuri, Saric (Dk. 64 Abdülkadir Ömür), Doğukan Sinik (Dk. 64 Storm), Van de Streek

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Arif Boşluk, Adil Demirbağ, Nagalo, Uğurcan Yazğılı, Melih İbrahimoğlu, Bjorlo (Dk. 71 Jevtovic), Olaigbe (Dk. 71 Bardhi), Gonçalves (Dk. 85 Bazoer), Deniz Türüç (Dk. 80 Svendsen), Kramer (Dk. 46 Muleka)

Goller: Dk. 57 Gonçalves, Dk. 90+6 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Veysel Sarı, Dk. 82 Ballet, Dk. 90 Bahadır Öztürk (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 60 Bjorlo, Dk. 75 Deniz Türüç, Dk. 82 Arif Boşluk, Dk. 85 Nagalo, Dk. 90 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor)

