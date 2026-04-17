Burhanettin Duran: Barışın anahtarı Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye’nin dış politika vizyonuna ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında Türkiye'nin barışın anahtarı bir ülke olduğunu söyleyerek yapıcı ve dengeleyici rolüne dikkat çekti.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin “Barışın Anahtarı Türkiye” anlayışıyla yalnızca bölgesinde değil, küresel ölçekte de yapıcı ve dengeleyici bir aktör olarak öne çıktığını ifade etti.

Türkiye’nin kriz bölgelerinde izlediği politikaya dikkat çeken Duran, ülkenin çatışmaların değil çözümün, kutuplaşmanın değil istikrarın adresi olmayı sürdürdüğünü belirtti.

"MERHAMET DİPLOMASİSİ"

Duran, Türkiye’nin uluslararası arenada sergilediği insani yaklaşımın “merhamet diplomasisinin en güçlü yansıması” olduğunu vurguladı.

Paylaşımda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya barışına ilişkin önceki açıklamaları ile çeşitli liderlerle gerçekleştirdiği ikili görüşmelerden görüntülerin yer aldığı bir videoya da yer verildi.