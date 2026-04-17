BIST 14.588
DOLAR 44,86
EURO 52,86
ALTIN 7.013,59
HABER /  DÜNYA

Trump: İran'la bir iki gün içinde nihai bir anlaşmaya varabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la "bir veya iki gün içinde" anlaşmaya varmalarının muhtemel olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Abone ol

ABD merkezli haber platformu Axios'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Washington ve Tahran heyetlerinin nihai anlaşmaya varmak üzere muhtemelen hafta sonu bir araya geleceğini söyledi.

Trump, "İranlılar görüşmek istiyor. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Sanırım hafta sonu muhtemelen bir görüşme gerçekleşecek. Muhtemelen önümüzdeki bir iki gün içinde de bir anlaşmaya varacağız." ifadelerini kullandı.

İran’la nihai anlaşmaya varılmaksızın ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı ablukayı kaldırmayacağını belirten Trump, Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olması gerektiğini savundu.

Trump, bir iki gün içinde varılacağını iddia ettiği anlaşmanın "İsrail'i güvende tutacağını" ileri sürdü.

Lübnan'da yürürlüğe giren ateşkese de değinen Trump, İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiğini vurgulayarak, "İsrail durmalı. Binaları havaya uçurmaya devam edemezler. Buna izin vermeyeceğim." ifadelerini de kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Burhanettin Duran: Barışın anahtarı Türkiye
Burhanettin Duran: Barışın anahtarı Türkiye
Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
İran ordusundan Hürmüz Boğazı bildirisi
İran ordusundan Hürmüz Boğazı bildirisi
İstinaf, Seçil Erzan’a verilen 102 yıllık hapis cezasını bozdu
İstinaf, Seçil Erzan’a verilen 102 yıllık hapis cezasını bozdu
Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmayacağını kabul etti
Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmayacağını kabul etti
Bursa’da okul saldırısı iddiasında 5 tutuklama
Bursa’da okul saldırısı iddiasında 5 tutuklama
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor / Canlı anlatım
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor / Canlı anlatım
Okul saldırısı sonrası harekete geçildi: YouTube kanalına soruşturma
Okul saldırısı sonrası harekete geçildi: YouTube kanalına soruşturma
Mersin merkezli "yasa dışı bahis" operasyonunda 25 tutuklama
Mersin merkezli "yasa dışı bahis" operasyonunda 25 tutuklama
Sergen Yalçın istedi! Beşiktaş ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor
Sergen Yalçın istedi! Beşiktaş ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor
Borsa İstanbul’da Hürmüz Boğazı etkisi: BIST 100 rekor kırdı
Borsa İstanbul’da Hürmüz Boğazı etkisi: BIST 100 rekor kırdı