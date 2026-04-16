Gülistan Doku dosyasında mide bulandıran iddialar! Valinin oğlu tecavüz edip...

Eski sevgili değil, eski valinin oğlu baş şüpheli

Tayyar'ın paylaştığı bilgilere göre soruşturma artık 'kayıp vaka' olarak değil, doğrudan 'cinayet şüphesiyle' yürütülüyor. Kamuoyunda bugüne kadar baş şüpheli olarak bilinen Gülistan'ın eski sevgilisi Zeynel Abakarov'un aksine, cinayetin dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından işlendiği üzerinde duruluyor. Olay sırasında Gülistan ile Zeynel'in sevgili olmadıkları ve ayrıldıkları da vurgulandı.