Gülistan Doku dosyasında mide bulandıran iddialar! Valinin oğlu tecavüz edip...
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku vakasında kan donduran iddialar gündeme geldi. AK Partili Şamil Tayyar, dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen kamuoyuyla çarpıcı bilgiler paylaştı.
Türkiye'nin yıllardır en çok konuştuğu kayıp vakalarından biri olan Gülistan Doku olayında, soruşturmanın seyrini tamamen değiştirecek iddialar ortaya atıldı. AK Parti Eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımla, gizlilik kararı bulunan soruşturma dosyasının perde arkasını araladı.
Ailenin ve avukatların dosyadan bilgiler paylaşması üzerine bu açıklamayı yapmaya karar verdiğini belirten Tayyar, olayın sıradan bir kayıp vakası olmaktan çıkıp, üst düzey bürokratların da adının karıştığı organize bir cinayet ve delil karartma soruşturmasına dönüştüğünü öne sürdü.
Eski sevgili değil, eski valinin oğlu baş şüpheli
Tayyar'ın paylaştığı bilgilere göre soruşturma artık 'kayıp vaka' olarak değil, doğrudan 'cinayet şüphesiyle' yürütülüyor. Kamuoyunda bugüne kadar baş şüpheli olarak bilinen Gülistan'ın eski sevgilisi Zeynel Abakarov'un aksine, cinayetin dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından işlendiği üzerinde duruluyor. Olay sırasında Gülistan ile Zeynel'in sevgili olmadıkları ve ayrıldıkları da vurgulandı.
Gizli tanıktan iğrenç iddialar: "Tecavüz edip hamile bıraktı"
Dosyaya giren "Şubat" kod adlı gizli tanığın ifadeleri ise olayın vahametini gözler önüne seriyor. Tayyar'ın aktardığına göre gizli tanık; gençler arasında düzenlenen uyuşturucu partilerinden birinde M. Türkay Sonel'in Gülistan'a tecavüz ettiğini ve genç kızı hamile bıraktığını iddia etti.