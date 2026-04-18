Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında bulunduğu Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde, liderlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026'nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Katar Emiri Al Sani, Pakistan Başbakanı Şerif, Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ve Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'yu kabul etti.

ALİYEV İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

ŞARA İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, konakladığı otelde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

ŞAHBAZ ŞERİF VE AL SANİ'Yİ KABUL ETTİ

Konakladığı otelde önce Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra Şerif ve Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ve Al Sani'nin elini tutup, hatıra fotoğrafı çektirdi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

GÜRCİSTAN BAŞBAKANİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile görüşmesinde, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle çalıştırılmasının Orta Koridorun verimliliğine katkı sunacağını söyledi.