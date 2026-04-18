Nöbetçi öğretmen okul katliamını anlattı: Tam yukarı kata çıkacakken...

Kahramanmaraş'ta okul saldırısı olayı sonrası görgü tanıkları yaşadığı anları anlatıyor. Okulda saldırganın önüne gelene ateş açtığı sırada nöbetçi öğretmenin sınıfları dolaşıp, öğrencilere 'yere yatın' diye bağırdığı ortaya çıktı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşananlara dair yeni detaylar ortaya çıkıyor. Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 8 öğrencinin tedavileri sürüyor. Saldırının yaşandığı okulda okuyan 6. sınıf öğrencilerinden H.K. (12), yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"MERDİVENDEKİ KANLAR ŞELALE GİBİYDİ"
Nöbetçi öğretmenin sınıfa girip, 'yere yatın' diyerek bağırdığını anlatan H.K., "Bizim boş dersimizdi. İlk başta silah sesi geldi biz inşaattan bir ses geliyor sandık. Böyle 5-10 kere sıktılar, sonra nöbetçi öğretmen sınıfa girip 'yere yatın' dedi. Saldırgan ilk başta 5-A sınıfına girip herkesi taramış, Ayla öğretmen öğrencileri için kendisini siper etmiş. 

Oradakiler ölünce tam bizim kata çıkacakken bir öğretmenimiz arkasından sopayla vurup etkisiz hale getirdiğini biliyorum. Korkuyorum, merdivendeki kanlar şelale gibiydi çok kötüydü" ifadelerini kullandı.

"BİZİM OKULDA GÜVENLİĞİN EVİ VARDI, KENDİSİ YOKTU"
Okullarda böyle saldırıların bir daha olmamasını istediğini anlatan öğrenci, "Bir daha böyle şeylerin yaşanmamasını istiyoruz. Bizim okulda güvenliğin evi vardı kendisi yoktu, okullarda güvenlik olmasını istiyoruz" diye konuştu.

