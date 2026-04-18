Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun, Tarsus Batı Kavşağı-Çamtepe Kavşağı kesimi, 6-9. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kırıkkale-Samsun yolunun 17-22. kilometrelerinde üstyapı işleri yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale-Samsun istikameti ulaşıma kapatılarak trafik akışı diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Balıkesir yolunun 44-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-51. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla-Marmaris Ayrım-Ortaca yolunun 52-53. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometrelerindeki yol yapım, Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 56-57. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahında bordür dipleri ile drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanacak.