İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesine 10 dakika kala Lübnan'ın güneyinde bir tepeyi işgal etti

İsrail ordusu, geçici ateşkesin yürürlüğe girmesine kısa süre kala Lübnan'ın güneyindeki işgalini Suriye'deki Cebel eş-Şeyh (Hermon) Dağı'na doğru genişlettiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal edilen bölgenin, Suriye'deki Cebel eş-Şeyh Dağı'nın birkaç kilometre kuzeyinde bulunan Lübnan'daki "Kristofani Tepesi" olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail hava birliklerinin, ateşkesin yürürlüğe girmesine yalnızca birkaç dakika kala Suriye sınırındaki tepeye indirme yaptığı aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Dürzilere yardımcı olmak" bahanesiyle, Lübnan'ın güneyindeki işgali Suriye'deki Cebel eş-Şeyh Dağı'na doğru genişletme kararı aldıklarını kaydetmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle 24.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Kütahya'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü 1 yaralı
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-Off'larında Zalgiris Kaunas ile eşleşti.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-Off'larında Zalgiris Kaunas ile eşleşti.
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi
Ataşehir Belediyesine rüşvet soruşturmasında 18 gözaltı aralarında belediye başkanı da var
Ataşehir Belediyesine rüşvet soruşturmasında 18 gözaltı aralarında belediye başkanı da var
EuroLeague Women’da finalin adı Türkiye!
EuroLeague Women’da finalin adı Türkiye!
Fenerbahçeli futbolcular okul saldırısında ölenleri unutmadı
Fenerbahçeli futbolcular okul saldırısında ölenleri unutmadı
İran, Donald Trump'ın 'uranyum ABD'ye taşınacak' iddiasını yalanladı
İran, Donald Trump'ın 'uranyum ABD'ye taşınacak' iddiasını yalanladı
Fenerbahçe taraftarından Ederson'a tepki
Fenerbahçe taraftarından Ederson'a tepki
Tedesco’dan beraberlik yorumu: Gerçekten inanılmazdı
Tedesco’dan beraberlik yorumu: Gerçekten inanılmazdı
İsrail'den Suriye ve Lübnan duyurusu! Netanyahu resmen itiraf etti
İsrail'den Suriye ve Lübnan duyurusu! Netanyahu resmen itiraf etti
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı