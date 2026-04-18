EuroLeague Women’da finalin adı Türkiye!

EuroLeague Women Final Six’te Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı finalde rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. İki Türk ekibi, 19 Nisan’da oynanacak finalde karşı karşıya gelecek.

EuroLeague Women Final Six’teki temsilcilerimiz Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring yarı final karşılaşmalarında rakiplerini saf dışı bırakarak adlarını finale yazdırdı.

İspanya’nın Zaragoza kentindeki EuroLeague Women Final Six yarı finalinde günün ilk maçında Fenerbahçe Opet, Spar Girona ile karşılaştı. Maç sonunda rakibini 76-59 mağlup eden sarı-lacivertli takım adını tarihinde 7’nci kez finale yazdırdı.

Yarı finalde günün ikinci maçında ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanyol rakibi Casademont Zaragoza'yı 63-56 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

İki Türk ekibi Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasındaki final mücadelesi 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde finale yükselen Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'i kutladı.

Bakan Bak, NSosyal hesabından paylaşımında "Kadınlar EuroLeague yarı finalinde rakiplerini mağlup ederek finale kalan temsilcilerimiz Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yürekten tebrik ediyor, finalde başarılar diliyorum. Kazanan Türkiye." ifadelerine yer verdi.