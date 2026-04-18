Fenerbahçeli futbolcular okul saldırısında ölenleri unutmadı

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç öncesinde, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları unutulmadı. Futbolcular sahaya “Okullar evimiz, çocuklar geleceğimiz” yazılı tişörtlerle çıkarken, aynı mesaj stadyum skorboarduna da yansıtıldı.Abone ol
Süper Lig’in 30.haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Chobani Stadyumu’nda karşılaştı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullara yapılan saldırılar Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçı öncesi unutulmadı. Futbolcular ısınmaya, “Okullar evimiz, çocuklar geleceğimiz” ifadesi yer alan tişörtlerle çıktılar.
Öte yandan Chobani Stadyumu’ndaki skorboardda “Okullar evimiz, çocuklar geleceğimiz” ifadesi yer aldı.