S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notlarını "BB-/B" olarak teyit etti, not görünümünü "durağan" olarak tuttu.

S&P, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin döviz ve yerel para cinsinden uzun ve kısa vadeli kredi notlarının "BB-/B" olarak teyit edildiği bildirildi.

Not görünümünün ise "durağan" olduğu belirtilen açıklamada, bunun Türkiye ekonomisinin devam eden enerji fiyat şokunu, yetkililerin sıkı para politikası ve ücret belirleme politikalarını sürdürmesi ve döviz rezervlerinde ilave erimeyi önlemesi varsayımıyla atlatacağı yönündeki görüşü yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği enerji fiyat şokuna işaret edilerek, çatışmanın yatışacağı, enerji fiyatlarının düşeceği ve yurt içi politika bileşiminin ihtiyatlı kalacağı varsayımıyla ekonomik etkilerin sınırlı kalacağının düşünüldüğü kaydedildi.

Küresel enerji fiyatlarının daha uzun süre yüksek seyretmesinin bu varsayımlar açısından risk oluşturduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin döviz rezervlerinin toparlanması ve Türk lirasına yönelik uzun vadeli güven yeniden tesis edilirken enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi halinde kredi notunun yükseltilebileceği bildirildi.

