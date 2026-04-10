Hadi Özışık'tan Nuri Güler'e sert tepki: Seni yerin 7 kat dibine sokacağım

Gazeteci Hadi Özışık, YouTube programında Aydın’ın Köşk ilçesi Belediye Başkanı Nuri Güler ile Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında ortaya atılan iddiaları değerlendirdi. Özışık, iki farklı partiden isimler hakkında gündeme gelen yasak ilişki ve kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığı yönündeki iddiaların siyasette ciddi bir ahlak sorunu olduğunu savunarak, her iki isme de sert eleştiriler yöneltti.

CHP’li isimlere yönelik eleştiriler sonrası “AK Partili isimler neden konuşulmuyor” şeklindeki tepkilere de değinen Özışık, bu eleştirilerin ardından AK Partili Nuri Güler hakkında da açık şekilde konuştuğunu ve benzer iddiaları gündeme taşıdığını ifade etti.

"SENİ ÇAKAL SENİ"

Programda, Nuri Güler’in belediye çalışanı bir kadınla ilişki yaşadığı ve kamu kaynaklarını bu ilişki kapsamında kullandığı iddialarına dikkat çekilirken, Güler, söz konusu görüntüler için “yapay zeka” savunması yaptı. Özışık, bu savunmaya sert sözlerle tepki göstererek, “seni çakal seni”, “kendi aptallığını sergiliyorsun” ve “seni yerin 7 kat dibine sokacağım” ifadelerini kullandı. Özkan Yalım hakkında da benzer şekilde çeşitli iddiaların gündeme geldiği belirtilirken, iki olayın da yerel yönetimlerde denetim ve şeffaflık tartışmalarını yeniden alevlendirdiği ifade edildi.

Özışık, siyasi partilerin aday belirleme süreçlerinde daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, ortaya atılan iddiaların yalnızca parti içi yaptırımlarla sınırlı kalmaması, yargı önünde de değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan, yaşanan gelişmelerin ardından Nuri Güler, AK Parti tarafından kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş, sürecin devamında ise Güler partiden istifa etmişti.