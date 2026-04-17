Gözyaşları içinde anlattı! Aslı Bekiroğlu'nun doktorları da ne yapacaklarını bilemiyor
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Son iki yılda peş peşe ameliyatlar geçirmek zorunda kalan ünlü isim, son olarak 7’nci kez operasyon geçirdi.
Sosyal medya hesabından sağlık durumuna dair açıklama yapan Bekiroğlu’nun gözyaşları içinde konuştuğu anlar, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Bir süredir sağlık mücadelesiyle gündemde olan Aslı Bekiroğlu, yaşadığı sürecin başlangıcını daha önce açık yüreklilikle anlatmıştı. Ünlü oyuncu, rahminden miyom alınması için girdiği ameliyat sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını ve bu noktadan sonra hayatının tamamen değiştiğini söylemişti.
Aslı Bekiroğlu’nun anlattığına göre, rutin görünmesi beklenen ameliyat sırasında bağırsağı yanlışlıkla kesildi. Oyuncu, bu nedenle kısa süre içinde yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını ve yaşanan sızıntı ile birlikte sürecin çok daha ağır bir hale geldiğini açıklamıştı. Bu komplikasyonun ardından birbiri ardına ameliyatlar geçiren Bekiroğlu, son iki yılda toplam yedi kez bıçak altına yatmış oldu. Geçtiğimiz günlerde 7’nci kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu, operasyon sonrası hastane odasından bir paylaşım yapmış ve kendisine gönderilen iyi dilekler ile dualar için teşekkür etmişti.
İlk açıklamasında iyi olduğunu söyleyen oyuncu, tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.