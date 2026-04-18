Medipol uzmanı uyardı: Kontrolsüz kortizon kullanımı vücudu iflasa sürüklüyor!

Vücutta kortizol hormonunun fazla üretilmesiyle ortaya çıkan Cushing sendromu, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, özellikle kortizon içeren ilaçların kontrolsüz kullanımının bu tabloya neden olabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Kontrolsüz kullanılan kortizon içeren ilaçlar, vücutta kortizol fazlalığına yol açarak Cushing sendromuna neden olabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, Cushing sendromunun vücutta kortizol hormonunun aşırı üretimi sonucu ortaya çıkan önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Kortizol fazlalığının en sık nedenlerinden birinin kortizon içeren ilaçların yaygın ve yüksek dozda kullanımı olduğunu belirten Kılıçlı, bunun dışında başta hipofiz bezinde veya böbrek üstü bezinde olmak üzere nadiren de farklı organlarda gelişen tümörlerin de hastalığa neden olabileceğini ifade etti.

TÜMÖRLERE BAĞLI DA GELİŞEBİLİYOR

Cushing sendromunun en yaygın nedeninin kortizon içeren ilaçların hatalı kullanımı olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıçlı, “Cushing sendromu, vücutta kortizol fazlalığına bağlı ortaya çıkan bir klinik tablodur. Bunun en sık sebebi kortizon içeren ilaçların yaygın kullanımıdır. Özellikle akciğer hastalıkları ve romatolojik hastalıklarda kullanılan bu ilaçlar gereğinden fazla ve yüksek dozda kullanıldığında bu tabloya yol açabilir. Sadece ilaç kullanımına bağlı ortaya çıkmaz. Cushing sendromu hipofiz bezinde veya böbrek üstü bezinde gelişen tümörlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Bu iki organ dışında az da olsa başka organlarda da görülebilmektedir. Çoğunlukla iyi huylu tümörler söz konusudur ancak nadiren kötü huylu tümörlere bağlı da görülebilir” diye konuştu.

OBEZİTE VE CİLT ÇATLAKLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Hastalığın çeşitli belirtilerle ortaya çıkabileceğini ifade eden Prof. Dr. Kılıçlı, “Cushing sendromunda obezite oldukça sık görülen bir bulgudur. Bunun yanında karın bölgesinde oluşan çatlaklar, yüzde pembeleşme, ense bölgesinde yağ birikimi ve karın bölgesinin genişleyip kol ve bacakların incelmesi gibi belirtiler de görülebilir” ifadelerini kullandı.

TANI İÇİN İLERİ TESTLER YAPILIYOR

Hastalığın tanısının ileri testlerle konulduğunu belirten Prof. Dr. Kılıçlı, “Klinik olarak şüphelendiğimiz durumlarda bazı dinamik testler yapıyoruz. Bu testler sonucunda kortizol fazlalığının kaynağını tespit etmeye çalışıyoruz. Eğer bir tümör saptanırsa öncelikle cerrahi yöntemle bu odağı ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.

KORTİZON KONTROLLÜ KULLANILMALI

Kortizonun birçok hastalıkta önemli bir tedavi seçeneği olduğunu ancak dikkatli kullanılmasının gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kılıçlı, “Kortizon hem faydası hem de zararı olabilen bir ilaçtır. Gereğinden fazla ve yüksek dozda kullanıldığında Cushing sendromuna neden olabilir. Kortizol fazlalığı diyabet, tansiyon, kemik erimesi ve iyileşmeyen yaralar gibi birçok sistemik hastalığa yol açabilir. Bu nedenle tedavi sürecinin mutlaka doktor kontrolünde yürütülmesi gerekir. Cushing sendromunun nedeninin doğru belirlenmesi tedavi açısından büyük önem taşıyor. Eğer tümöre bağlı bir durum varsa doğru odağı bulup cerrahi olarak ortadan kaldırdığımızda hastalığın tamamen düzelme şansı oldukça yüksektir” dedi.