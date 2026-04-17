Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı vücut dengesini altüst ediyor

Günümüzün koşturmacalı yaşam tarzı, beslenme alışkanlıklarımızı kökünden değiştirirken faturayı kalbimize kesiyor. Pratik olduğu için sıkça tercih edilen fast food ve işlenmiş gıdalar; obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi çağın salgın hastalıklarına zemin hazırlıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Doğan, sağlıklı bir kalp için işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

Hızlı yaşam temposuyla birlikte artan dışarıdan yemek yeme alışkanlığı, kalp ve damar sağlığını sessizce tüketiyor. Sağlıksız beslenmenin kalp ve damar sistemi üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çeken Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Doğan, sağlıklı bir yaşam için mutfağa geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

FAST FOOD İŞTAHI ARTIRIYOR

Fast food ürünlerin genellikle işlenmiş gıdalardan oluştuğunu belirten Prof. Doğan, “Bu tür yiyecekler yüksek kalori, aşırı tuz ve şeker içeriyor. Fast food ürünlerinde kullanılan yağlar daçoğunlukla sağlıksız trans yağlardır. Bu gıdalar lif ve antioksidan açısından da oldukça fakirdir. Fast food yiyecekler yüksek kalori ve tatlandırıcı içeriği nedeniyle kişilerin iştahını artırır ve daha sık yemek yemeye yönlendirir. Bu durum zamanla kilo artışına ve obeziteyeyol açar” dedi.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI RİSKİNİ ARTIRIYOR

Fast food tüketiminin kısa ve uzun vadede birçok sağlık sorununa neden olabileceğini belirten Prof. Doğan, “Fast food ürünlerindeki şekerler kan şekerinin hızla yükselmesine neden olur. Bu durum kısa vadede halsizlik ve uyku hali oluştururken uzun vadede diyabet gelişimine zemin hazırlar. Aşırı tuz tüketimi ise hipertansiyon riskini artırıyor. Yüksek kalorili işlenmiş gıdalar obeziteye yol açarken birçok hastalığın da kapısını aralıyor. Obezite; hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve uyku apnesi gibi birçok hastalığın bir arada görüldüğü metabolik sendromun ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu durum da kalp damar hastalıkları riskini ciddi şekilde artırır” diye konuştu.

DOĞAL VE EV YEMEKLERİ TERCİH EDİLMELİ

Sağlıklı beslenmenin kalp sağlığının korunmasında önemli rol oynadığını belirten Prof. Dr. Doğan, “Ev yemekleri işlenmiş gıdalar değildir. Evde hazırlanan yemeklerde tuz ve şeker miktarını kontrol edebilir, katkı maddelerinden uzak durabilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam için gerçek gıdaları tercih etmek ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekir. Mevsiminde tüketilmeyen gıdalar da bazı riskler taşıyabiliyor. Mümkün olduğunca doğal ve mevsiminde yetişen ürünler tercih edilmeli” ifadelerini kullandı.