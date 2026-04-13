BIST 14.059
DOLAR 44,71
EURO 52,51
ALTIN 6.801,16
SPOR

Ukrayna’daki maçta hava saldırısı alarmı paniği

Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk’in LNZ Cherkasy ile oynadığı karşılaşmada, ilk yarı 2-2 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarı ise Ukrayna’da verilen hava saldırısı alarmı nedeniyle gecikmeli başlarken, alarmın sona ermesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti ve maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 23. haftasında oynanan maçta LNZ Cherkasy'ye konuk oldu. Ukrayna'nın Cherkasy şehrinde bulunan Tsentralnyi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 2. yarısı Ukrayna'da yaşanabilecek olası hava saldırısı nedeniyle verilen alarmdan dolayı gecikmeli olarak başlatıldı.

SHAKHTAR DONETSK SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULAR YAPTI

Shakhtar Donetsk'in resmi X hesabından TSİ 14.12'de yapılan açıklamada "Cherkasy bölgesinde hava alarmı! LNZ - Shakhtar maçının ikinci yarısı daha sonra başlayacak." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna kulübünden saat 14.27 itibariyle yapılan paylaşımda ise "Hava alarmı sona erdi! LNZ - Shakhtar maçının devamını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mücadelenin saat 14.40'ta yeniden başlayacağı açıklandı.

MAÇ BERABERLİKLE SONA ERDİ

Öte yandan maçın 2. yarısında gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik Shakhtar Donetsk, 51 puan ve averajla liderliğini sürdürürken, LNZ Cherkasy ikinci sırada yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
