Okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin 11 Nisan'da yazdığı yazı ortaya çıktı: 'En üstün insanım'
Türkiye'yi kahreden okul saldırısında katil İsa Aras Mersinli'yle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Caninin 11 Nisan'da yazdığı nota ulaşıldı. Metindeki, "Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler." ifadesi dikkat çekti.
Türkiye üzüntü dolu bir haftayı geride bırakıyor. Önce Şanlıurfa'da ardında Kahramanmaraş'taki bir okula peş peşe saldırılar düzenlendi. Kahramanmaraş'taki saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Katilin 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli olduğu ortaya çıktı.
Derin yaralar bırakan saldırının katiliyle ilgili ise yeni detaylar ortaya çıktı. Poligonda atış taliminin ardından silahlı pozlarının da olması katille ilgili soru işaretlerini artırdı. Öğretmenleri katilin içe kapanık okulu sevmeyen bir yapısı olduğunu vurguladı. İyi kullandığı İngilizcesiyle bir not yazan katilin ifadeleri yeni soru işaretleri doğurdu.
Gazeteci Çetin Aydın, İsa Aras Mersinli'nin 11 Nisan'da İngilizce yazdığı bir notu paylaştı. Cani notunda bir hazırlık içinde olduğunu, yalnız olduğunu ve kendini üstün gördüğünü belirtmiş. Kahramanmaraş'taki okula saldırı düzenleyen İsa Aras Mersinli’nin 11 Nisan tarihinde yazdıkları şu şekilde:
"Bunu yazarken tarih 11 Nisan 2026. Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım. Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Nedenini bilmiyorum, aslında çok fazla şeyim vardı. Hep insanlarla kaynaşmaya çalıştım ama yalnız kaldım. İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler. Bunun nasıl olacağını bilmiyorum ama yapacağım. Ancak yalnızlık yaptığım şeyin sebebi değil. Yapmak istesem de yalnızlık yüzünden suçlayamam. İnsanlar bunu yapıyor ama bu doğru değil. Yalnızlık bir sebep değildir.